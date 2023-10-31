Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с палестинским движением ХАМАС и расширении наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.
По его словам, Израиль находится "в гуще" вооружённого конфликта, целью которого является уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС. Как пояснил политик, израильская армия действует по чёткой системе.
Он отметил, что сначала военные ЦАХАЛ реализовали "блокирующий" этап операции, затем атаковали ХАМАС с неба.
"Третий этап — Армия обороны Израиля расширила своё наземное вторжение в сектор Газа", — сказано в официальном аккаунте офиса Нетаньяху в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Премьер добавил, что Израиль заинтересован в методичном и поэтапном прогрессе.
Ранее израильская армия обороны ввела дополнительные силы в Газу в связи с увеличением масштаба наземной операции.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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