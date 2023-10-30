Комиссар ОНН Лаззарини: 70% погибших в секторе Газа — женщины и дети

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Женщины и дети составляют примерно 70% жертв в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, и это нельзя рассматривать как "побочные потери". Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и работе (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Примерно 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети", — сказал он. Он также отметил, что за три недели в анклаве погибли почти 3,2 тысячи детей. "Это нельзя считать случайными жертвами", — подчеркнул Лаззарини.

Согласно его словам, под обстрелы попадают церкви, мечети, больницы и объекты БАПОР, где мирные жители сектора Газа ищут убежище.

"Их не щадят, слишком многие люди погибли, стремясь найти безопасность. Сегодняшнее осаждение Газы можно назвать коллективным наказанием", — сообщил Лаззарини.

Представитель ООН также заявил, что мирные жители Газы чувствуют себя недостойно обращенными и попавшими в ловушку этой войны, к которой они не имеют никакого отношения. Они ощущают, что их мирных собратьев приравнивают к (радикальному движению) ХАМАС и рассматривают несправедливо.

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