Комиссар ОНН Лаззарини: 70% погибших в секторе Газа — женщины и дети

Женщины и дети составляют примерно 70% жертв в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, и это нельзя рассматривать как "побочные потери". Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и работе (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.