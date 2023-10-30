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Офис президента Украины: В Конгрессе США заявили, что снаряды нужны Израилю

1:08
Мир

Согласно информации от пресс-службы Офиса президента Украины, сегодня Владимир Зеленский принял делегацию из Палаты представителей США, в которую вошли Френч Гилл, Майкл Куигли и Стивен Линч. Встреча была посвящена обсуждению дальнейшей всесторонней поддержки, которую Украина получает от Соединенных Штатов.

Офис президента Украины: В Конгрессе США заявили, что снаряды нужны Израилю
Фото: www.gazeta.ru

Президент Зеленский также представил американской делегации информацию о текущей обстановке на передовой и о наиважнейших потребностях Вооруженных Сил Украины.

На Телеграм-канале Офиса опубликовано видео заявления Майкла Куигли, демократа из Иллинойса, который подтвердил, что иногда возникают сложные ситуации, связанные с предоставлением помощи Киеву. Он также указал на наличие "разногласий" в вопросах оказания поддержки.

"Я осознаю, что снаряды калибром 155 миллиметров необходимы, но Израилю они тоже нужны", — подчеркнул Куигли.

Он также намекнул на важность того, чтобы Украина становилась более самостоятельной в вопросах производства вооружения и боеприпасов.

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Байден просит Конгресс одобрить более 100 млрд помощи для Украины, Израиля и Тайваня
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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