Bloomberg: хакерам удалось взломать учетные записи электронной почты сотен тысяч сотрудников в США

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Киберпреступники получили доступ к адресам электронной почты примерно 632 000 федеральных служащих Министерства обороны и Министерства юстиции США, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Управления по управлению персоналом США. Кибератака произошла 28 и 29 мая.

Фото: openverse by espensorvik is licensed under CC BY 2.0

Считается, что за взломом стоит хакерская группа Clop, которая подозревается в связях с Россией. Согласно отчету, хакеры воспользовались уязвимостью в программе передачи файлов MOVEit, чтобы получить доступ к данным. Это нарушение вызывает серьезные опасения по поводу безопасности данных и потенциальных рисков, связанных с таким крупномасштабным вторжением.

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