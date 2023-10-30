Bloomberg: хакерам удалось взломать учетные записи электронной почты сотен тысяч сотрудников в США

Киберпреступники получили доступ к адресам электронной почты примерно 632 000 федеральных служащих Министерства обороны и Министерства юстиции США, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Управления по управлению персоналом США. Кибератака произошла 28 и 29 мая.
Считается, что за взломом стоит хакерская группа Clop, которая подозревается в связях с Россией. Согласно отчету, хакеры воспользовались уязвимостью в программе передачи файлов MOVEit, чтобы получить доступ к данным. Это нарушение вызывает серьезные опасения по поводу безопасности данных и потенциальных рисков, связанных с таким крупномасштабным вторжением.
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