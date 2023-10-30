Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа

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Армия обороны Израиля продолжает увеличивать масштаб своей наземной операции в секторе Газа, дополнительные военные силы направляются в этот регион. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, Даниэль Хагари, сообщает РИА Новости.

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"Силы ЦАХАЛ продолжают расширять свою наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные подразделения пехоты, бронетехники и инженерно-саперных войск направляются в Газу, чтобы продолжить согласованные операции на суше, в воздухе и на море на полную мощь. Наши военные уничтожили десятки террористов за последний день. Военный план реализуется в соответствии с нашими ожиданиями и будет продолжать выполняться согласно поставленным задачам", — говорится в заявлении Хагари, опубликованном на сайте ЦАХАЛ.

Израиль был подвергнут масштабной ракетной атаке из сектора Газа 7 октября в рамках операции "Потоп Аль-Аксы", проводимой вооруженным крылом палестинского движения ХАМАС. После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, открыв огонь как по военнослужащим, так и по мирным жителям, а также взяли в заложники несколько человек.

По данным местных властей Израиля, в результате этих событий погибли более 1,4 тысячи человек, включая 300 военных, и более 5 тысяч человек получили ранения.