Часть ВСУ отвечает отказом на приказ идти в наступление на линии соприкосновения, даже когда этого требует сам Владимир Зеленский.
Такой информацией поделилась газета Time, ссылаясь на свои источники.
"Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента", — сказано в материале.
По словам украинских военных, максимум, на что они согласны — это держать оборону, находясь в окопах.
Ранее издание писало, что Киев готовится снять с должности как минимум одного генерала ВСУ и одного министра на фоне неудачного контрнаступления украинских военных.
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