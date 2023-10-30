Time: ВСУ отказываются наступать, даже когда им приказывает сам Зеленский

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Часть ВСУ отвечает отказом на приказ идти в наступление на линии соприкосновения, даже когда этого требует сам Владимир Зеленский.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Такой информацией поделилась газета Time, ссылаясь на свои источники.

"Некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже когда они исходили непосредственно из администрации президента", — сказано в материале.

По словам украинских военных, максимум, на что они согласны — это держать оборону, находясь в окопах.

Ранее издание писало, что Киев готовится снять с должности как минимум одного генерала ВСУ и одного министра на фоне неудачного контрнаступления украинских военных.