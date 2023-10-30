В Пентагоне заявили, что США почти ежедневно поставляют оружие в Израиль

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Представительница Пентагона Сабрина Сингх рассказал о военной помощи США Израилю.

Фото: www.gazeta.ru

Сингх отметила, что США продолжают почти ежедневно поставлять Израилю вооружение.

Она подчеркнула, что Соединённые Штаты никак не ограничивают Израиль в вопросе применения американского оружия.

"Это действительно зависит от Сил обороны Израиля, и от того, как они собираются проводить свои операции", — объяснила представительница Пентагона.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа идут прямые боестолкновения армии Израиля с ХАМАС.