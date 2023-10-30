Представительница Пентагона Сабрина Сингх рассказал о военной помощи США Израилю.
Сингх отметила, что США продолжают почти ежедневно поставлять Израилю вооружение.
Она подчеркнула, что Соединённые Штаты никак не ограничивают Израиль в вопросе применения американского оружия.
"Это действительно зависит от Сил обороны Израиля, и от того, как они собираются проводить свои операции", — объяснила представительница Пентагона.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа идут прямые боестолкновения армии Израиля с ХАМАС.
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Попавшая в плен к палестинскому движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук умерла.