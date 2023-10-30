Турция требует от Израиля прекратить бесчеловечные нападения на Газу

Министерство иностранных дел Турции охарактеризовало авиаудар, нанесенный израильской армией по единственной онкологической больнице в секторе Газа, как "бесчеловечный" и потребовало от Израиля немедленно прекратить действия, нарушающие основные права палестинского народа.

Фото: www.gazeta.ru

В заявлении МИД Турции гласит: "Мы самым решительным образом осуждаем нападение на Больницу турецко-палестинской дружбы в Газе. Вся необходимая информация, включая координаты единственной онкологической больницы в секторе Газа, была заранее передана израильским властям, объяснения такому нападению нет."

В заявлении также подчеркивается, что осада и бесчеловечные нападения, направленные на лишение палестинского народа в Газе его фундаментальных прав, являются грубым нарушением международного права. МИД Турции требует, чтобы Израиль немедленно прекратил нападения, включая массовые и нецелевые, на жителей Газы.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что Больница палестино-турецкой дружбы, расположенная к югу от города Газа, подверглась авиаудару со стороны израильской армии.

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Нападение на Израиль и разрушение Газы — что будет с Ближним Востоком и Украиной. Разбор новостей