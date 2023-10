ХАМАС в обмен на освобождение палестинцев готов отпустить израильских пленных

Your browser does not support the audio element.

Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность провести обмен пленными с Израилем, как сообщил представитель Хазем Касем в интервью панарабскому телеканалу "Аль-Джазира", сообщает Газета.Ru.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.