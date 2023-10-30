ХАМАС в обмен на освобождение палестинцев готов отпустить израильских пленных

Радикальное палестинское движение ХАМАС выразило готовность провести обмен пленными с Израилем, как сообщил представитель Хазем Касем в интервью панарабскому телеканалу "Аль-Джазира", сообщает Газета.Ru.
Согласно заявлению Касема, ХАМАС готов осуществить обмен всеми своими текущими узниками на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Важно отметить, что Касем настаивает на том, что Израиль сможет вернуть своих граждан только при условии освобождения всех палестинских заключенных без исключения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не готов прекращать огонь в рамках переговоров с ХАМАС. По его мнению, призывы к прекращению огня означают, что Израиль уступит ХАМАС и потеряет позицию.
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