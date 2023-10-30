Экономика Германии зафиксировала очередной спад

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Экономика Германии сократилась на 0,1% в третьем квартале, что немного лучше ожидаемого экономистами снижения на 0,2%. Эта информация поступает от Федерального статистического управления Германии и была сообщена агентством Bloomberg.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

Эти данные подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается Германия в своих усилиях оправиться от экономического спада, который начался с проблем в энергетическом секторе прошлой зимой, за которыми последовали два квартала стагнации или минимального роста.

По данным Международного валютного фонда, Германия в настоящее время является единственной крупной экономикой, переживающей рецессию в этом году, что вызывает опасения по поводу ее долгосрочных перспектив. Сокращение было связано с замедлением роста потребительских расходов домашних хозяйств. Факторы, способствующие замедлению экономического роста в Германии, включают рост процентных ставок, снижение внешнего спроса и высокие цены на энергоносители.

Опросы S&P Global показали замедление как в промышленном секторе, так и в секторе услуг, при этом на ранее стабильном рынке труда появились первые признаки напряженности. Тем не менее, аналитики ожидают постепенного восстановления экономики Германии в 2023 году, обусловленного снижением инфляции и повышением заработной платы. Ожидается, что рост ВВП достигнет 0,5% в 2024 году.

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