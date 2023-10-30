В США намекнули на "очень неприятную ситуацию" по поводу выделения помощи Киеву из-за Израиля

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По информации пресс-службы Офиса президента Украины, 30 октября у Владимира Зеленского состоялась встреча с делегацией Палаты представителей США.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Главный вопросом этой встречи стала поддержка Украины со стороны Вашингтона. Зеленский доложил визитёрам о ходе боевых действий в зоне СВО и о том, в чём в первоочередном порядке нуждаются ВСУ.

В Telegram-канале Офиса Зеленского разместили видеоотчёт встречи, в котором один из её участников, демократ от штата Иллинойс Майкл Куигли констатировал "очень неприятную ситуацию" относительно дальнейшей поддержки Киева.

Представитель Вашингтона сообщил, что мнения по поводу выделения Украине западной помощи разделились.

"Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны", — сказал Куигли.

Демократ добавил, что Киеву стоит задуматься о том, чтобы начать, наконец, самостоятельное производство боеприпасов.