В США нашли опасное содержание свинца в детском фруктовом пюре

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Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) оповестило о выявлении свинца в продукции известного бренда детских фруктовых пюре WanaBana и рекомендует потребителям проконсультироваться с врачом, сообщает РИА Новости.

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Компания WanaBana изготавливает фруктовое пюре в удобной одноразовой фольговой упаковке, которую дети могут использовать, высасывая содержимое, без необходимости в использовании ложки. Пюре в такой упаковке пользуется популярностью среди детей ясельного, дошкольного и младшего школьного возраста, так как его удобно брать с собой в дорогу или на школьные обеды.

Проверка была проведена после того, как в штате Северная Каролина у нескольких детей было обнаружено повышенное содержание свинца в крови. В рамках расследования, органы власти штата проверили несколько партий яблочного пюре с корицей от WanaBana и обнаружили "крайне опасный уровень свинца".

Компания добровольно отзывает свою продукцию с рынка, и власти призывают родителей, чьи дети употребляли пюре этой марки, "проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови". Всем, кто приобрел этот продукт, рекомендуется не употреблять его и воздерживаться от дачи детям.

Свинец, как сообщается в Центре по контролю и предотвращению заболеваний США, имеет крайне негативное воздействие на здоровье ребенка и может вызвать задержку психического и умственного развития.

"Даже небольшое количество свинца в крови может негативно влиять на умственные способности ребенка, его способность сосредотачиваться и обучаться", — говорится в заявлении агентства.

Свинец попадает в организм из окружающей среды, включая некачественные игрушки, посуду, упаковочные материалы и строительные материалы. В связи с тем, что до 1978 года в США использовалась краска на основе свинца, детей, живущих в домах, построенных до этой даты, обязательно тестируют на содержание свинца в крови при поступлении в школу. Аренда жилья, построенного до 1978 года, разрешается только после профессиональной инспекции, подтверждающей отсутствие опасных химических веществ в доме.