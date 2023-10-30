Российский лидер Владимир Путин прокомментировал отношение РФ к событиям на Ближнем Востоке.
По словам Путина, подход России тем и отличается от западного, что в никогда не имели места интриги или корысть.
"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна", — сказал Путин.
Российский президент подчеркнул, что позиция России к событиям на Ближнем Востоке — не тайна, и она остаётся неизменной.
"Ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — отметил Путин.
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