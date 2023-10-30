Путин уверен, что конфликт на Ближнем Востоке можно решить посредством создания палестинского государства

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал отношение РФ к событиям на Ближнем Востоке.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

По словам Путина, подход России тем и отличается от западного, что в никогда не имели места интриги или корысть.

"В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна", — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что позиция России к событиям на Ближнем Востоке — не тайна, и она остаётся неизменной.

"Ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства", — отметил Путин.