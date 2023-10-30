Кадыров прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к насилию в отношении евреев из-за действий израильских властей. Эту позицию он опубликовал в своем Telegram-канале, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by Шамиль Магомедов is licensed under CC BY-SA 2.0

"Израильское правительство продемонстрировало свою истинную сущность, устраивая массовый террор против мирных граждан", — заявил Кадыров.

Кадыров считает, что нельзя позволить врагам России манипулировать ситуацией и вызывать внутренние разногласия. По его мнению, нельзя проводить митинги, разрушать аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию.

Он подчеркнул, что подобные действия неприемлемы и будут жестко подавляться.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя беспорядки в Дагестане, призвал тех, кто заботится о гражданах Израиля, провести расследование деятельности спецслужб США, действующих на Украине.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива, что произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни людей ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Позднее правоохранительным органам удалось их изгнать.