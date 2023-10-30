СМИ раскрыли стоимость компании X Илона Маска

Компания X, принадлежащая Илону Маску и управляющая социальной сетью с тем же именем, согласно источникам, оценивается в 19 миллиардов долларов на основе акционерной программы, предлагаемой сотрудникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Fortune.
"Компания X теперь оценивается в 19 миллиардов долларов благодаря программе вознаграждения сотрудников", — утверждает журнал, ссылаясь на свои источники.
Уточняется, что компания предоставляет своим сотрудникам право на получение акций с ограниченным правом их отчуждения, и стоимость одной такой акции составляет 45 долларов. Журнал также отмечает, что в марте компания предложила своим сотрудникам акции, общая стоимость которых была оценена в 20 миллиардов долларов.
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