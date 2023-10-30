Путин: США нужен хаос на Ближнем Востоке

США хотят поддерживать неустойчивость на Ближнем Востоке, поэтому они стараются дискредитировать тех, кто готов прекратить насилие. Даже организация ООН подвергается критике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

"Им не выгоден прочный мир на этой святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они активно пытаются подорвать усилия стран, нацеленных на прекращение огня в секторе Газа и прекращение кровопролития, а также тех, кто готов внести свой вклад в урегулирование кризиса." — сказал Путин на совещании.