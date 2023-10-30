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Путин: США нужен хаос на Ближнем Востоке

0:38
Мир

США хотят поддерживать неустойчивость на Ближнем Востоке, поэтому они стараются дискредитировать тех, кто готов прекратить насилие. Даже организация ООН подвергается критике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

Путин: США нужен хаос на Ближнем Востоке
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

"Им не выгоден прочный мир на этой святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они активно пытаются подорвать усилия стран, нацеленных на прекращение огня в секторе Газа и прекращение кровопролития, а также тех, кто готов внести свой вклад в урегулирование кризиса." — сказал Путин на совещании.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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