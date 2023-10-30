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Американка вышла замуж за незнакомца, которого нашла на своем диване

2:17
Мир

В США девушка нашла на своем диване незнакомого мужчину и вышла за него замуж спустя четыре года. Об этом сообщает Газета. Ru со ссылкой на Mirror.

Американка вышла замуж за незнакомца, которого нашла на своем диване
Фото: openverse.org by Aleksandr Zykov is licensed under CC BY-SA 2.0

В 2016 году 22-летняя Кэтрин вернулась домой после вечеринки. Она просила свою сестру оставить входную дверь открытой, но в этот момент неизвестный мужчина вошел в дом и устроился спать на диване. Утром Кэтрин обнаружила незнакомца в гостиной и сначала подумала, что это друг ее сестры, но вскоре поняла, что не знает этого человека, и вызвала полицию. Так началась история Майкла Джонстона, который до этого никогда не имел проблем с законом, но впервые оказался в полицейском участке.

Сестры попросили полицию проверить дом, чтобы выяснить, какой ущерб принес незваный гость, и, хотя видимых повреждений не обнаружили, они решили подать обвинения против Майкла.

"Я был очень напуган этой ситуацией. Проснувшись, я услышал звуки рации и понял, что что-то не так. Встреча с полицией в таком состоянии — это не лучший способ начать день. Обычно я так не пью…", — вспоминает Майкл утро того дня.

После этого фоторобот Майкла был опубликован в местной газете, и он стал фигурантом дела о незаконном проникновении. Но ему удалось объяснить Кэтрин, что он перепутал ее дом с домом своего коллеги после похода в бар. В результате оказалось, что у них есть общие друзья, и Кэтрин отозвала свое заявление из полиции. Позднее Майкл вернулся к ней с букетом и извинениями за причиненные неудобства.

После этого молодые люди начали ближе общаться, затем начали встречаться, и в 2020 году Майкл предложил Кэтрин выйти за него замуж. Спустя два года они поженились, и в эту зиму у них родилась дочь.

"Мы смеемся и не можем поверить, что наше знакомство началось именно так, но мы счастливы. Люди постоянно говорят об этой истории. Она красивая и странная одновременно. Мы не изменили бы ни одного момента, и это делает нашу любовь только крепче", — сказала миссис Джонстон.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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