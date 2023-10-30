Опытная туристка назвала способы избежать домогательств в поездках

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Женщина, путешествующая в одиночку по всему миру, дала несколько практических советов по взаимодействию с мужчинами в пути. Несмотря на привлекательность своих приключений, она не избежала уникальных проблем, с которыми сталкиваются женщины во время путешествий, сообщает издание The Mirror.

Фото: Openverse by Zysko serhii is licensed under CC BY-SA 4.0

Первый совет Моники заключается в том, чтобы постоянно вести себя так, как будто у вас есть парень. Она утверждает, что большинство людей, задающих вопрос об отношениях, как правило, являются пожилыми мужчинами, которые ищут возможности для ухаживаний, поэтому следует исходить из этого и как можно скорее мягко перенаправить разговор в сторону от романтической темы.

Еще один совет — никогда не раскрывать, что вы путешествуете в одиночку. Для этого можно притвориться, что встретитесь с попутчиком в другом месте после ужина или экскурсии, или сказать, что вы отдыхаете с родителями.

Третья и последняя рекомендация Моники для женщин, отправляющихся в одиночное путешествие, — держать в секрете место своего проживания, даже если вымышленное место кажется не совсем правдоподобным.

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