Советник Зеленского: на Украине воруют так, будто завтра не настанет

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Советник Владимира Зеленского заявил, что в Украине чиновники совершают хищения, как будто завтра ничего не случится, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Time.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

"Люди воруют так, будто завтра не наступит", — сообщил изданию один из советников Зеленского.

Кроме того, советник отметил, что даже увольнение министра обороны Алексея Резникова не повлияло на страх чиновников.

Ранее в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" подчеркивалось, что коррупция на Украине будет ключевой проблемой в период восстановления страны после завершения конфликта, и необходимо предпринять меры для предотвращения этой угрозы.