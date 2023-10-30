Советник Зеленского: на Украине воруют так, будто завтра не настанет

Советник Владимира Зеленского заявил, что в Украине чиновники совершают хищения, как будто завтра ничего не случится, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Time.
"Люди воруют так, будто завтра не наступит", — сообщил изданию один из советников Зеленского.
Кроме того, советник отметил, что даже увольнение министра обороны Алексея Резникова не повлияло на страх чиновников.
Ранее в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" подчеркивалось, что коррупция на Украине будет ключевой проблемой в период восстановления страны после завершения конфликта, и необходимо предпринять меры для предотвращения этой угрозы.
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