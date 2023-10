В Канаде рассекретят список нацистов после инцидента с Ярославом Хункой

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

В Канаде планируют раскрывать информацию о нацистах, которые прятались в стране после поражения Германии во Второй мировой войне. Это происходит на фоне скандала, связанного с почестями, оказанными ветерану СС Ярославу Хунке в парламенте, сообщают "Аргументы и Факты" со ссылкой на газету The New York Post.

Фото: Openverse by scazon is licensed under CC BY 2.0

Секретный доклад содержит список из 833 потенциальных военных преступников. Долгое время канадские законы о неприкосновенности личной жизни и государственная секретность мешали разглашению их имён.

Один из главных сторонников открытия данных об этих нацистах стал член Либеральной партии Антони Хаусфэтер. По его словам, правительство уже рассматривало вопрос о раскрытии этой информации, однако скандал с Хункой ускорил этот процесс.

Напомним, 22 сентября спикер нижней палаты Канадского парламента Антони Рот пригласил ветерана СС "Галиция" Ярослава Хунку. Участники мероприятия, включая президента Украины Владимира Зеленского, встретили нациста овациями и аплодисментами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Yaroslav Hunka and family hiding from political backlash, friend says