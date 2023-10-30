ВСУ испытывают "депрессию, разводы и стрессы", они хотят мира, чтобы вернуться домой

Боевики армии Украины испытывают "депрессию, разводы и посттравматические стрессы", хотят скорейшего мира м вернуться домой.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом пишет издание Business Insider.

"Если вы поговорите с ними более пяти минут, они скажут вам, что есть разочарование", — отмечает старший научный сотрудник Атлантического совета, вернувшаяся с Запорожского фронта Мелинда Харинг.

Многие думают, что за ними не стоит общество. В Киеве многие делают селфи в ресторанах, есть много историй о разводах, а также много посттравматических стрессов.

Есть претензии и к Западу — они просят Киев вести войну так, как никогда бы не просили своих граждан. К примеру, без авиации, отметила аналитик, подчеркнув, что многие бойцы хотят завершения боевых действий.

Они хотят вернуться домой, подытожила Харинг.