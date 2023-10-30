Боевики армии Украины испытывают "депрессию, разводы и посттравматические стрессы", хотят скорейшего мира м вернуться домой.
Об этом пишет издание Business Insider.
"Если вы поговорите с ними более пяти минут, они скажут вам, что есть разочарование", — отмечает старший научный сотрудник Атлантического совета, вернувшаяся с Запорожского фронта Мелинда Харинг.
Многие думают, что за ними не стоит общество. В Киеве многие делают селфи в ресторанах, есть много историй о разводах, а также много посттравматических стрессов.
Есть претензии и к Западу — они просят Киев вести войну так, как никогда бы не просили своих граждан. К примеру, без авиации, отметила аналитик, подчеркнув, что многие бойцы хотят завершения боевых действий.
Они хотят вернуться домой, подытожила Харинг.
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