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Time: за провал контрнаступления Зеленский планирует уволить как минимум одного генерала ВСУ

0:55
Мир

Киев собирается снять с должности как минимум одного украинского генерала, который должен понеси ответственность за неудавшееся контрнаступление украинских военных.

Time: за провал контрнаступления Зеленский планирует уволить как минимум одного генерала ВСУ
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом пишет журнал Time, ссылаясь на три высокопоставленных источника из Киева.

Авторы утверждают, что также будет уволен как минимум один украинский министр.

"По их словам, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте", — отметил корреспондент Саймон Шустер.

По предположениям украинского издания "СТРАНА.ua", с занимаемой должности могут быть сняты главком ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутных войск Александр Сырский или командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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