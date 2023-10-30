Европейский Союз не согласовал финансовую помощь Украине
Об этом сообщает китайское издание The Paper.
Например, глава венгерского правительства Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе сказал, что стратегия блока в отношении Киева провалилась и что Венгрия более не имеет причин оказывать поддержку администрации президента Украины Владимира Зеленского. Словакия также призывает к мирному урегулированию украинского конфликта, а Польша начала укреплять свою обороноспособность.
Такой расклад говорит о серьёзном расколе в западном лагере, пишет журналист издания. По мнению автора, такая тенденция уже вызвала панику в Киеве.
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