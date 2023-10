Your browser does not support the audio element.

Поражение Украины спровоцирует глубокий кризис в НАТО вплоть до его распада. Такой пессимистичный прогноз сделал военный эксперт Марек Будзиш в передаче "Вечерний экспресс" портала Super Express.

Фото: "Ukraine under attack" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.