Поражение Украины спровоцирует глубокий кризис в НАТО вплоть до его распада. Такой пессимистичный прогноз сделал военный эксперт Марек Будзиш в передаче "Вечерний экспресс" портала Super Express.
Конфликт на Украине приобрёл затяжной характер, что играет на руку Москве, констатировал польский историк и публицист. Он обратил внимание, что широко анонсировавшееся контрнаступление ВСУ не принесло Киеву почти никаких успехов, а проблемы продолжают расти как снежный ком — это и дефицит боеприпасов, и нехватка подготовленного личного состава.
Перспективы для украинской армии складываются удручающие. В США предстоят президентские выборы, и в зависимости от их итогов западная военная помощь, которой и так недовольны на Банковой, может иссякнуть вовсе.
"Если Украина проиграет, это будет означать, что Россия в этом конфликте победит", — логично рассуждает Будзиш.
Масштабная военная помощь Запада Украине фактически означает его участие в конфликте, следовательно, и НАТО будет в числе проигравших. При таком исходе Североатлантический альянс не сможет защитить всех его участников, включая Польшу. Он будет повергнут в глубокий кризис и, скорее всего, распадётся, заключил эксперт.
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