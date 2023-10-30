В Польше назвали оборонительную линию ВС РФ на Украине "зоной смерти"

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

У украинской армии изначально не было ресурсов для наступательной кампании, таких, чтобы они могли справиться с российской линией обороны. На это обратил внимание польский генерал Леон Коморницкий.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Генерал назвал российскую линию обороны "зоной смерти" для украинцев.

"Это зона смерти. Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты заминированы, приходится двигаться легкой пехотой от позиции к позиции. Без предварительной интенсивной артподготовки пехота истекает кровью", — сказал Коморницкий, которого цитирует издание Do Rzeczy.

Украинская армия просто лишена той мощи, которую нужно было бы противопоставить русским, заметил Коморницкий. Плюс нельзя забывать о гигантских потерях ВСУ, которые много раз пытались прорваться сквозь линию соприкосновения ВС РФ и столько же раз терпели неудачу.

У ВСУ закончились все резервы, что и позволило российским военным начать наступление, заключил польский генерал.