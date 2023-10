Your browser does not support the audio element.

У украинской армии изначально не было ресурсов для наступательной кампании, таких, чтобы они могли справиться с российской линией обороны. На это обратил внимание польский генерал Леон Коморницкий.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.