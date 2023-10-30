У украинской армии изначально не было ресурсов для наступательной кампании, таких, чтобы они могли справиться с российской линией обороны. На это обратил внимание польский генерал Леон Коморницкий.
Генерал назвал российскую линию обороны "зоной смерти" для украинцев.
"Это зона смерти. Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты заминированы, приходится двигаться легкой пехотой от позиции к позиции. Без предварительной интенсивной артподготовки пехота истекает кровью", — сказал Коморницкий, которого цитирует издание Do Rzeczy.
Украинская армия просто лишена той мощи, которую нужно было бы противопоставить русским, заметил Коморницкий. Плюс нельзя забывать о гигантских потерях ВСУ, которые много раз пытались прорваться сквозь линию соприкосновения ВС РФ и столько же раз терпели неудачу.
У ВСУ закончились все резервы, что и позволило российским военным начать наступление, заключил польский генерал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера