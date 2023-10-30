В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины

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В ВСУ признали, что Украина терпит поражение из-за неправильной оценки потенциала Российской армии.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Командир батальона ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил о стратегическом проигрыше страны. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на материал украинского «Пятого канала».

По словам комбата, после объявления спецоперации РФ пополнить списки добровольцев хотело большое количество его сограждан. Однако вскоре настроения в обществе изменились. По мнению Кухарчука, причиной тому стала неправильная оценка возможностей Российской армии.

«Таким образом люди были положены в теплую ванную. У нас произошел слом видения реальности. А в России он не произошел», — заявил комбат.