На Западе Украина уже не получает столько внимания, как раньше. Связывают это в Киеве с началом конфликта на Ближнем Востоке.
"Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнёров и учитывать их, чтобы получать помощь", — заявил источник из аппарата президента Украины, которого процитировало издание "Украинская правда".
Подчёркивается, что накопилось немало рекомендаций по реформам, которые с точки зрения спонсоров киевского режима необходимы Украине.
И если Украина не станет "донором победы" для своих друзей, то сохранить поддержку и шансы на победу будет крайне сложно.
О том, что у Украины возникли существенные проблемы с получением помощи от США и Евросоюза, говорилось и до обострения ситуации на Ближнем Востоке. А после об этом стали говорить открыто.
В частности, в палате представителей конгресса США многие представители республиканской партии выступают против того, чтобы и далее предоставлять Украине многомиллиардную помощь без каких-либо условий.
В Евросоюзе тоже обусловливают предоставление дальнейшей помощи разного рода реформами на Украине.
Впрочем, не стоит говорить о том, что поддержка Запада в обозримом будущем сойдёт на нет. Возможно, процедуры станут более долгими, возможно, денег будет меньше. Но говорить о прекращении подпитывания киевского режима пока всё же преждевременно.
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