Соткский рудник в Армении обернулся убытками

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Приостановка работ на Соткском руднике негативно сказалась на экономике Армении. Об этом сообщил министр финансов Ваге Ованнисян на собрании по вопросу государственного бюджета на 2024 год, где обсуждались основные экономические показатели за 2023 год, сообщает EADaily.

В мае стало известно, что российская компания GeoPromining Gold приостановила работу Соткского рудника, расположенного в Гегаркуникской области Армении, из-за периодических обстрелов со стороны азербайджанских вооруженных сил. Ранее в том же месяце губернатор области Карен Саркисян сообщил, что работа на закрытой части золотодобывающего месторождения продолжается.

По словам главы Минфина, экономическая активность в стране в текущем году увеличилась благодаря росту сферы услуг, однако промышленный сектор испытал затруднения, в основном из-за приостановки работы Соткского рудника. Суммарный рост экономической активности в Армении за период с января по сентябрь 2023 года составил 9,7%, при этом в сентябре темпы роста, замеченные в августе, замедлились.

Министр также отметил, что объем экспорта из Армении в 2023 году увеличился на 48% в денежном выражении.

"Этот рост был обеспечен трехкратным увеличением реэкспорта в Российскую Федерацию. В то же время доля экспорта армянских товаров в общей структуре экспорта сократилась на 0,8%", — сообщил Ованнисян.