Россия и Сирия будут сотрудничать в сфере производства и поставок лекарств

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия и Сирия будут сотрудничать в сфере производства медицинских препаратов и медизделий. Также совместная работа затронет сферу логистики. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Минздрав России 30 октября, после подписания соответствующего меморандума между представителями российского и сирийского министерств.

Фото: vademec.ru

"Минздрав России, Минпромторг России и Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики намерены развивать и расширять в рамках их компетенции сотрудничество в области обращения, в том числе производства лекарственных средств и медицинских изделий, а также их поставок в соответствии с законодательством России и Сирии", — говорится в сообщении российского ведомства.

Первоочередное направление сотрудничества — научные разработки, которые способны обеспечить доступность лекарств и медицинских изделий для российских и сирийских граждан, реализация инвестиционных проектов для производства фармацевтики. Договоренность сторон также коснулась вопроса сотрудничества и стажировок специалистов медучреждений.

Заключенное соглашение, как заявили в Минздраве, будет действовать на взаимовыгодных условиях, в том числе, это будет связано со стабилизацией поставок лекарств и медицинских изделий.