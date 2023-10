Эксперты Книги рекордов Гиннесса проводят проверку, чтобы определить настоящий возраст собаки по имени Боби, которая ранее считалась самой долгоживущей собакой в мире и умерла в возрасте 32 лет в Португалии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Фото: Openverse by RoyKabanlit is licensed under CC BY-SA 4.0