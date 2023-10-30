Эксперты Книги рекордов Гиннесса усомнились в возрасте самого старого пса в мире

Эксперты Книги рекордов Гиннесса проводят проверку, чтобы определить настоящий возраст собаки по имени Боби, которая ранее считалась самой долгоживущей собакой в мире и умерла в возрасте 32 лет в Португалии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Фото: Openverse by RoyKabanlit is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным издания, после появления новости в интернете возникла активная дискуссия вокруг фотографии Боби, сделанной в 1999 году. Пользователи отмечают, что окрас лап собаки на этой фотографии отличается от современных снимков. Ветеринары также выразили сомнения, указывая, что возраст собаки обычно подтверждается утверждениями её владельца.

Ветеринар и член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов Дэнни Чемберс сообщил изданию, что "ни один из его коллег-ветеринаров" не верит в то, что Боби "действительно достиг возраста в 31 год". Он сравнил это с тем, что человек жил бы более 200 лет, что, по его мнению, с учетом современных медицинских возможностей, кажется неправдоподобным.

В октябре Книга рекордов Гиннесса объявила о смерти собаки Боби, которой было 32 года. Боби была внесена в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года, к тому времени ей было уже более 30 лет. Возраст собаки подтверждался записями муниципальной ветеринарной службы Лейрии и государственной ветеринарной базы данных. Средняя продолжительность жизни алентежских мастифов составляет от 12 до 14 лет.

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