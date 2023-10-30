Девушка в Китае встречалась с тремя разными мужчинами втайне от мужа

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35-летняя жительница Китая по фамилии Чжоу вышла замуж за нескольких мужчин с целью получить деньги и свадебные подарки, сохраняя в тайне свой законный брак.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Она встречалась с разными мужчинами и придумывала различные сценарии, чтобы убедить их жениться на ней. Чтобы избежать официальной регистрации браков, она лгала каждому из женихов, чтобы получить компенсацию от государства.

Женщина организовывала неофициальные свадебные церемонии и нанимала актеров для роли родственников.

В итоге она обманула мужчин и извлекла у них большую сумму денег. После разоблачения ей грозит серьезное уголовное наказание, и ее законный муж решил развестись с ней.

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