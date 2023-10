Your browser does not support the audio element.

35-летняя жительница Китая по фамилии Чжоу вышла замуж за нескольких мужчин с целью получить деньги и свадебные подарки, сохраняя в тайне свой законный брак.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.