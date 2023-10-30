Угроза национальной безопасности: Париж вышлет из страны 39 россиян

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Париж вышлет 39 граждан России, которые подозреваются в приверженности к радикальному исламизму. Об этом заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям", — сказал он.

Как подчеркнул министр, Париж удостоверился, что все люди из списка являются гражданами РФ. По его словам, как только российская сторона будет готова принять их, начнётся процедура депортации.

Напоминаем, ранее 13 октября двадцатилетний мужчина с ножом, совершил нападение на лицей Гамбетта в городе Аррасе на севере Франции. В результате один человек был убит и трое получили ранения.