Украинцы просят помощи у России в возвращении отнятых Западом детей, заявил Лукьянцев

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С весны 2023 года десятки украинских семей, проживающих на Западе, обратились в постпредставительство России при ООН с просьбой о помощи во возвращении своих детей, которых отобрали социальные службы стран Запада. Об этом сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Фото: "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

Лукьянцев отметил: "С апреля обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей."

Согласно Лукьянцеву, заявители рассказали, что украинская сторона намекала на политические мотивы проблем, с которыми они столкнулись.

Он также подчеркнул, что подобные обращения продолжают поступать, и сотрудники российского дипломатического учреждения анализируют каждый случай.

В августе первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва получает просьбы о помощи во возвращении детей из семей беженцев с Украины, находящихся в странах Европейского Союза. По его словам, к дипломатам обратились около полусотни человек, но не все хотят публичного раскрытия своих историй.

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