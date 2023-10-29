С весны 2023 года десятки украинских семей, проживающих на Западе, обратились в постпредставительство России при ООН с просьбой о помощи во возвращении своих детей, которых отобрали социальные службы стран Запада. Об этом сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев отметил: "С апреля обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей."
Согласно Лукьянцеву, заявители рассказали, что украинская сторона намекала на политические мотивы проблем, с которыми они столкнулись.
Он также подчеркнул, что подобные обращения продолжают поступать, и сотрудники российского дипломатического учреждения анализируют каждый случай.
В августе первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва получает просьбы о помощи во возвращении детей из семей беженцев с Украины, находящихся в странах Европейского Союза. По его словам, к дипломатам обратились около полусотни человек, но не все хотят публичного раскрытия своих историй.
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