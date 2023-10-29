Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев

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Израиль внимательно следит за событиями в Дагестане и полагает, что власти Российской Федерации обеспечат безопасность еврейской и израильской общины, особенно в свете информации о происшествиях в аэропорту Махачкалы. Это подтверждается в официальном заявлении, опубликованном офисом премьер-министра и Министерством иностранных дел Израиля, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia by Шамиль Магомедов is licensed under CC BY-SA 2.0

"Аппарат премьер-министра, Министерство иностранных дел и Совет национальной безопасности тщательно мониторят развитие событий в Дагестане, на юге России. Израиль выразил надежду на то, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев, независимо от их местонахождения, и примут эффективные меры в отношении тех, кто совершает акты насилия и подстрекательства, направленные против еврейского и израильского населения", — гласит сообщение.

В воскресенье в Махачкале местные жители проникли на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива.

Сообщается, что предположительно это было сделано в поисках прибывших граждан Израиля. Федеральное агентство по воздушному транспорту (Росавиация) объявило о временном закрытии аэропорта Махачкалы для прилета и вылета, и эти меры будут действовать до восстановления обстановки. В связи с инцидентом начато уголовное расследование по факту массовых беспорядков.