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Эрдоган обратился к Западу: "Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?"

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Мир

Президент Турции Реджеп Эрдоган возложил вину за израильско-палестинский конфликт на западных политиков. Он заявил, что лицемерные власти "проливали крокодиловы слёзы" по погибшим на Украине, но не вспомнили об убитых детях в Газе.

Эрдоган обратился к Западу: "Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?"
Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Как подчеркнул турецкий лидер, Запад добивается войны между "крестом и полумесяцем".

"Эй, Запад, обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем теми же на Ближнем Востоке", — обратился турецкий президент к западным политикам на массовом митинге.

Как подчеркнул Эрдоган, вся ответственность за погибших в ходе израильско-палестинского конфликта лежит на коллективном Западе, и война — "его детище".

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ЦАХАЛ дал 24 часа на эвакуацию мирным жителям Сектора Газа | Израиль Палестина война
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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