Эрдоган обратился к Западу: "Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?"

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Президент Турции Реджеп Эрдоган возложил вину за израильско-палестинский конфликт на западных политиков. Он заявил, что лицемерные власти "проливали крокодиловы слёзы" по погибшим на Украине, но не вспомнили об убитых детях в Газе.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Как подчеркнул турецкий лидер, Запад добивается войны между "крестом и полумесяцем".

"Эй, Запад, обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем теми же на Ближнем Востоке", — обратился турецкий президент к западным политикам на массовом митинге.

Как подчеркнул Эрдоган, вся ответственность за погибших в ходе израильско-палестинского конфликта лежит на коллективном Западе, и война — "его детище".

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