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Президент Турции обвинил Запад в кровопролитии в Газе

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Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Западные страны в кровопролитии в палестинской Газе, называя события там "резней".

Президент Турции обвинил Запад в кровопролитии в Газе
Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Это заявление было сделано им на массовом митинге в Стамбуле, который был организован в поддержку Палестины и прошел в аэропорту Ататюрка.

"Турция объявит Израиль военным преступником, ведет соответствующую работу" —  также сообщил президент Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прилетел на митинг в поддержку Палестины.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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