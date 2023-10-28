Президент Турции обвинил Запад в кровопролитии в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Западные страны в кровопролитии в палестинской Газе, называя события там "резней".
Это заявление было сделано им на массовом митинге в Стамбуле, который был организован в поддержку Палестины и прошел в аэропорту Ататюрка.
"Турция объявит Израиль военным преступником, ведет соответствующую работу" — также сообщил президент Турции.
Ранее сообщалось, что Эрдоган прилетел на митинг в поддержку Палестины.
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