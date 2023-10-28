Президент Турции обвинил Запад в кровопролитии в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Западные страны в кровопролитии в палестинской Газе, называя события там "резней".

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Это заявление было сделано им на массовом митинге в Стамбуле, который был организован в поддержку Палестины и прошел в аэропорту Ататюрка.

"Турция объявит Израиль военным преступником, ведет соответствующую работу" — также сообщил президент Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прилетел на митинг в поддержку Палестины.

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