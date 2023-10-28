Эрдоган прилетел на вертолёте на митинг в поддержку Палестины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, где проходил митинг, посвященный ситуации в Палестине. Турецкий лидер планировал сделать несколько заявлений о событиях на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.

Фото: openverse.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Вертолет с Эрдоганом совершил несколько облетов над территорией перед посадкой.

Ожидалось, что вместе с турецким лидером на митинге выступят руководители партий, входящих в правящий "Республиканский альянс".

Ранее было объявлено, что Анкара отправила приглашение лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Иордании для их участия в мероприятии.