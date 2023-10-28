Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на вертолете в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, где проходил митинг, посвященный ситуации в Палестине. Турецкий лидер планировал сделать несколько заявлений о событиях на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Вертолет с Эрдоганом совершил несколько облетов над территорией перед посадкой.
Ожидалось, что вместе с турецким лидером на митинге выступят руководители партий, входящих в правящий "Республиканский альянс".
Ранее было объявлено, что Анкара отправила приглашение лидерам Египта, Саудовской Аравии, Ливии и Иордании для их участия в мероприятии.
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