Станислав Садальский недоволен тем, что на должности руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского сменил Алексей Фурсин.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новое назначение в столичной мэрии словами: "Новости из прачечнной мэрии".
Он заявил, что новый руководитель Департамента культуры Москвы не внушает ему никаких надежд.
"Собираясь на вечер в театре Ленком к 90-летию М. А. Захарова, Фурсин поинтересовался: "А какие цветы предпочитает именинник?". Занавес!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский поздравил Сергея Собянина с тем, что он приобрёл "эффективного менеджера" в команду.
Ранее Станислав Садальский рассказал, как Михаил Жванецкий пошутил с Владимиром Путиным.
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Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.