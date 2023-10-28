Бизнесмен из США Илон Маск прокомментировал журналиста Такера Карлсона, который рассказал о трагическом положени православной церкви на Украине.
В ролике журналиста сказано, что из "всех преступлений" Джозефа Байдена, "наиболее показательным" может быть поддержка киевской власти, которая бросает в тюрьму священников.
По словам Карлсона, "практически никто в Штатах ничего не сказал" по поводу запрета киевским режимом канонической церкви. И американский миллиардер задал риторический вопрос по этому поводу.
"Священников сажают в тюрьму?" — в соцсети написал Маск.
Напомним, Верховная Рада Украины недавно в первом чтении одобрила законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Принятие данного закона выводит самую масштабную волну гонений на УПЦ на новый уровень.
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