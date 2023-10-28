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Илон Маск совершил ещё одно "мерзкое" открытие на Украине

0:55
Мир

Бизнесмен из США Илон Маск прокомментировал журналиста Такера Карлсона, который рассказал о трагическом положени православной церкви на Украине.

Илон Маск совершил ещё одно "мерзкое" открытие на Украине
Фото: CreativeCommons by jurvetson is licensed under CC BY 2.0

В ролике журналиста сказано, что из "всех преступлений" Джозефа Байдена, "наиболее показательным" может быть поддержка киевской власти, которая бросает в тюрьму священников.

По словам Карлсона, "практически никто в Штатах ничего не сказал" по поводу запрета киевским режимом канонической церкви. И американский миллиардер задал риторический вопрос по этому поводу.

"Священников сажают в тюрьму?" — в соцсети написал Маск.

Напомним, Верховная Рада Украины недавно в первом чтении одобрила законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Принятие данного закона выводит самую масштабную волну гонений на УПЦ на новый уровень.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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