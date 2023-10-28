La Nouvelle Tribune: из-за бойкота России в космосе Европа стала зависимой от США

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Европейский проект спутниковой навигации Galileo пришёл в "тупик" из-за ранее объявленного бойкота российской стороне в сфере космических технологий, заявили аналитики. Отказавшись от ракетоносителей "Союз", ЕС пришлось обратиться к американской SpaceX.

Фото: Openverse by Official Roscosmos Photos is licensed under CC BY-NC 2.0

В следствие космическая программа европейских стран с запуском спутниковой навигации Galileo оказалась в затруднительном положении.

"Европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей", — передаёт La Nouvelle Tribune.

Издание отмечает, что раньше космическая "сфера" не была зоной конфликта политических интересов, но объявив бойкот России, Европа и США изменили положение дел.

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