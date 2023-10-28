Европейский проект спутниковой навигации Galileo пришёл в "тупик" из-за ранее объявленного бойкота российской стороне в сфере космических технологий, заявили аналитики. Отказавшись от ракетоносителей "Союз", ЕС пришлось обратиться к американской SpaceX.
В следствие космическая программа европейских стран с запуском спутниковой навигации Galileo оказалась в затруднительном положении.
"Европейский проект Galileo, имеющий решающее значение для суверенитета в области геолокации, зашел в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных ракет-носителей", — передаёт La Nouvelle Tribune.
Издание отмечает, что раньше космическая "сфера" не была зоной конфликта политических интересов, но объявив бойкот России, Европа и США изменили положение дел.
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