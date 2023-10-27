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Променял политику на телевидение: что Борис Джонсон рассказывает про свою новую работу

0:59
Мир

Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, объявил о своем намерении присоединиться к британскому новостному телеканалу GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающихся от более традиционных СМИ. Эту новость опубликовали на сайте телеканала.

Променял политику на телевидение: что Борис Джонсон рассказывает про свою новую работу
Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under "Prime Minister Boris Johnson visits the North East" by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.

Борис Джонсон выразил радость по поводу принятого предложения стать ведущим на GB News. Экс-премьер Великобритании будет вести документальный сериал, призванный "продемонстрировать силу Великобритании по всему миру", а также примет участие в освещении британских парламентских выборов, запланированных на следующий год.

"Я буду обсуждать огромные возможности, открывшиеся перед Великобританией, а также трудности, с которыми мы сталкиваемся. И расскажу, почему наши лучшие дни еще впереди", — поделился своими планами Джонсон относительно будущей работы на телеканале.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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