Бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, объявил о своем намерении присоединиться к британскому новостному телеканалу GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающихся от более традиционных СМИ. Эту новость опубликовали на сайте телеканала.

Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under "Prime Minister Boris Johnson visits the North East" by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.