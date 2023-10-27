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Украинский журналист Гордон рассказал, что на Царёва покушались агенты СБУ: совершенно законная цель

0:56
Мир

Украинский журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на свой источник в ведомстве, заявил, что экс-депутата Украины Олега Царёва пытались физически устранить представители Службы безопасности Украины. 

Украинский журналист Гордон рассказал, что на Царёва покушались агенты СБУ: совершенно законная цель
Фото: Википедия

Гордон напомнил, что на Украине Царёва обвиняют в государственной измене. Детали спецоперации, по словам журналиста, в ведомстве раскрывать не стали, однако назвали Царёва "совершенно законной целью".

"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", – передаёт слова своего источника Гордон.

Ранее писатель Захар Прилепин, чудом выживший после покушения, назвал фамилии людей, которые, по его мнению, могут быть под прицелом украинских спецслужб. Он считает, что опасность грозит Карену Шахназарову, Александру Проханову и Дмитрию Пучкову.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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