Израиль расширяет масштабы наземной операции в секторе Газа: отключена мобильная связь и интернет

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Израильская армия "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает ТАСС, Израиль приступил к наземной операции в Газе.

Перед атакой в палестинской автономии отключили мобильную связь и кабельный интернет. Одновременно несколько территорий сектора Газа подверглись мощнейшему массированному обстрелу.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска Израиля "расширяют свою операцию". Он рассказал об атаках на "подземные цели и террористические инфраструктуры".

Ранее бывший руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми объяснил, что армия Израиля намерена полностью уничтожить ХАМАС.