Иран обвинил США в организации госпереворота

Вашингтон стремится устроить госпереворот в Иране, считает глава иранского МИД Джавад Зариф.
Он напомнил, что 65 лет тому назад Соединенные Штаты уже лишили власти правительство, которое избрал иранский народ. Тогда была восстановлена диктатура, которая продолжалась четверть века. Сейчас "группа действий" по Ирану желает повторить опыт, дезинформируя и давя. Завершая пост в твиттере, Зариф подчеркнул, что история никогда не повторится.
Напомним, что на завершающейся неделе Госсекретарем Майком Помпео Брайан Хук был назначен спецпредставителем по Ирану. Также новоназначенному поручили руководить инициативной группой, которую заклеймил Зариф.
В этом контексте следует отметить, американская сторона восстановила санкции против Тегерана, вышла из ядерной сделки и преследует государства, которые строят отношения с Ираном.
Источник фото: Fotodom.ru
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