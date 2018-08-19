Портрет Путина в Капитолии стоил чиновнице "публичной порки"

Подвергнуть дисциплинарному наказанию и заставить принести публичные извинения Кейту Марч — таков итог служебного расследования после появления портрета российского президента Владимира Путина в Капитолии штата Колорадо.

Кейти Марч, советница законодателя-демократа штата Колорадо, помогла организовать розыгрыш. На месте, где в местном Капитолии должен находиться портрет президента США Дональда Трампа установили портрет его российского коллеги, отмечает Denver Post.

Затеяли шутку участники политической организации ProgressNow, они хотели высмеять представителей Республиканской партии штата, а также акцентироваться внимание на "связях" Трампа с Москвой.

Советница лишь провела пранкеров в помещение через служебный вход.

Напомним, что после победы Трампа на президентских выборах некоторые американские политики решили, что это дело рук Кремля. Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что сам президент США призвал генпрокурора Джеффа Сешнса прекратить расследование по поводу вмешательства РФ в американские выборы. Трамп подчеркнул, что происходящее лишь сильнее "запятнает" Штаты.

Читайте также:

Американские СМИ не верят во вмешательство России в выборы