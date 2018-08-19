Трамп отказался помогать Сирии: пусть это делают другие богатые страны

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что помощь Сирии деньгами от США нелепа. По мнению главы Белого дома, это должны делать "другие богатые страны".

Трамп объявил, что Вашингтон больше не будет передавать на восстановление Дамаска каждый год по 230 млн долларов. Президент предложил государствам Ближнего Востока помогать стране восстанавливаться. Заявление появилось в президентском Twitter, в сообщении также замечалось, что "освободившиеся" деньги глава Белого дома предпочитает вложить в развитие родины.

Ранее от официального представителя госдепа США Хезеры Науэрты стало известно: государственный департамент перенаправит сумму на иные цели. Спикер пояснила, что с апреля от партнеров по коалиции Госдеп собрал на эти цели 300 млн. Стоит отметить, что решение не коснется гуманитарной помощи. На нее США с начала столкновений выделили 8,1 млрд долларов.

Источник фото: Fotodom.ru

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