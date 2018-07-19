Скрипалей не отравляла банда русских: Англия опровергла слухи об опознанных преступниках

Заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что якобы полиция уже установила личности исполнителей отравления в Солсбери.

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"Я думаю, что такие сведения должны лежать в папке с пометкой "необоснованная информация и вопиющее спекулирование"", - написал в twitter Уоллес. Эта фраза стала его ответом на сообщение Press Association, которые заявили, что Скотленд-ярд в курсе, кто отравил Скрипалей.

Ранее российский посол в Великобритании потребовал от властей назвать имена подозреваемых, если таковые имеются.

Издание The Sun сообщило, якобы сотрудники Скотленд-ярда смогли установить личности тех, кто устроил покушение на Скрипалей с применением отравляющего вещества "Новичок". В этом следователям помогли записи с камер наблюдения. Также были проверены данные всех граждан, которые приехали в Великобританию во время, когда было совершено отравление.

Собеседник издания утверждал, что сотрудники полиции уверены - предполагаемые преступники были родом из России.

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