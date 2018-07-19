Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным еще раз

По мнению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, рабочая встреча с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки имела большой успех. Трамп заявил, что совсем не прочь переговорить с Путиным еще раз.
Об этом президент США заявил в своем в аккаунте в Twitter. Так, по словам Трампа, им с Путиным удалось много чего обсудить в столице Финляндии, но есть еще много вещей, что требуют соглашений между Москвой и Вашингтоном.
Также Трамп высказался и насчет освещения прошедшего саммита в средствах массовой информации. Глава Соединенных Штатов Америки заявил, что лживые и продажные СМИ — единственное, что подпортило впечатление от рабочей встречи лидеров двух сверхдержав. В остальном же, заявил Трамп, саммит прошел более чем прекрасно, и он будет с нетерпением ждать следующей встречи с Путиным.
Судя по всему, Дональд Трамп действительно желает добиться прогресса в российско-американских отношениях. Президент США в своем сообщении заявил, что решить некоторые проблемы и добиться взаимопонимания по целому ряду вопросов двум странам будет очень и очень сложно. Но, резюмировал Трамп, возможно. Так, он обратил внимание на те вопросы, которые хотел бы обсудить с главой Российской Федерации при следующей встрече — здесь и кибератаки, и террористическая угроза, и военный конфликт на востоке Украины, и денуклеаризация Северной Кореи.
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