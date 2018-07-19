Пентагон создает оружие на силе мысли

Перед исследовательским подразделением Пентагона поставлена футуристическая задача - разработать технологию, при помощи которой военной техникой можно будет управлять при помощи силы мысли. Об этом сообщает Daily Mail.
Разработчики должны будут разработать нейронный интерфейс в рамках программы N3. Системы должны дать возможность военным управлять техникой при помощи мозговых волн.
"Это означает, что однажды военнослужащие смогут управлять дронами, системами кибербезопасности и другими технологиями силой мысли", - цитирует "Инопресса" автора статьи. Предполагается, что это будет некий гаджет, который нужно будет надевать, или вещество, которые нужно будет проглотить или впрыснуть в нос.
Конкурс на создание такой технологии был объявлен в марте. Теперь агентство DARPА должно выбрать лучшие команды, которые воплотят в жизнь идею управления техникой при помощи силы мысли.
"Пентагон в конечном счете надеется получить систему, с помощью которой люди смогут управлять машинами и получать ответ силой мысли. Процесс будет идти в течение четырех лет, и на нескольких этапах будет определяться эффективность, безопасность и возможности систем", - цитирует "Инопресса" журналистку Daile Mail.
Ранее "правда.Ру" писала, управление не только мобильным телефоном, но и настоящим беспилотником с помощью силы мысли, возможно, скоро уже не будет казаться фантастикой. Во всяком случае, первые шаги в этом направлении уже сделаны саратовскими учеными, разработавшими методику измерения принятия спонтанных решений. Исследование оказалось значимым, его заметили на федеральном уровне среди 2500 заявок, и Минобрнауки выделило 30 млн рублей на его продолжение.
Ученые Саратовского государственного технического университета научились измерять мыслительные процессы и будут продолжать исследования, благодаря которым можно будет влиять на принятие решений.
Объект изучения - когнитивный шум, мозговой процесс, который позволяет сознанию переключаться между задачами. Он создает некий элемент спонтанности в поведении людей и стимулирует их творческие способности.
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