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Источник Правда.Ру

Пентагон создает оружие на силе мысли

Мир

Перед исследовательским подразделением Пентагона поставлена футуристическая задача - разработать технологию, при помощи которой военной техникой можно будет управлять при помощи силы мысли. Об этом сообщает Daily Mail.

Пентагон создает оружие на силе мысли. 389797.jpeg

Разработчики должны будут разработать нейронный интерфейс в рамках программы N3. Системы должны дать возможность военным управлять техникой при помощи мозговых волн. 

"Это означает, что однажды военнослужащие смогут управлять дронами, системами кибербезопасности и другими технологиями силой мысли", - цитирует "Инопресса" автора статьи. Предполагается, что это будет некий гаджет, который нужно будет надевать, или вещество, которые нужно будет проглотить или впрыснуть в нос. 

Конкурс на создание такой технологии был объявлен в марте. Теперь агентство DARPА должно выбрать лучшие команды, которые воплотят в жизнь идею управления техникой при помощи силы мысли. 

"Пентагон в конечном счете надеется получить систему, с помощью которой люди смогут управлять машинами и получать ответ силой мысли. Процесс будет идти в течение четырех лет, и на нескольких этапах будет определяться эффективность, безопасность и возможности систем", - цитирует "Инопресса" журналистку Daile Mail. 

Ранее "правда.Ру" писала, управление не только мобильным телефоном, но и настоящим беспилотником с помощью силы мысли, возможно, скоро уже не будет казаться фантастикой. Во всяком случае, первые шаги в этом направлении уже сделаны саратовскими учеными, разработавшими методику измерения принятия спонтанных решений. Исследование оказалось значимым, его заметили на федеральном уровне среди 2500 заявок, и Минобрнауки выделило 30 млн рублей на его продолжение.

Ученые Саратовского государственного технического университета научились измерять мыслительные процессы и будут продолжать исследования, благодаря которым можно будет влиять на принятие решений.

Объект изучения - когнитивный шум, мозговой процесс, который позволяет сознанию переключаться между задачами. Он создает некий элемент спонтанности в поведении людей и стимулирует их творческие способности.

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