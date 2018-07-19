Журнал Time выйдет с обложкой "Путинотрампус"

Американский журнал Time заранее опубликовал обложку своего будущего номера, который выйдет только 30 июля. На ней в виде коллажа представлены портреты американского и российского президентов. На обложке они совмещены в одно изображение. В "Твиттере" издания можно посмотреть анимированную версию процесса соединения лиц глав двух государств в единый лик.
Конечно, такой выбор обложки имеет под собой основания. Дело в том, что самый важный материал номера посвящен недавнему саммиту в Хельсинки, где Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили насущные мировые проблемы и будущее взаимодействия между США и Россией.
На обложке в названии материала присутствует игра слов: "Кризис на саммите" или "Кризис на высшем уровне" (The summit crisis).
Читайте также:
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Российская либеральная оппозиция прокляла "предателя" Трампа
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.